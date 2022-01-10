صبري قشوط يعلن عبر «الوسط» استقالته من تدريب فريق الأفريقي

صبري قشوط يعلن استقالته من تدريب الأفريقي درنة. (الإنترنت)

أعلن المدير الفني لنادي الأفريقي درنة، المدرب صبري قشوط، استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك في مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي.

وقال «قشوط» في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه لم يجد الأجواء المناسبة للاستمرار، موضحا أنه يتمنى كل التوفيق للفريق الذي يطمح للعودة للدوري الممتاز، على أن يغادر مدينة درنة الأربعاء.

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ولعب الأفريقي تحت إشراف قشوط، 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل مباراة وفقد أخرى بعد 3 أسابيع من انطلاق مسابقة الدرجة الأولى.