بدء اجتماعات اللجان التحضيرية للمؤتمر العلمي لرياضة الهوكي

اجتماعات اللجان التحضيرية للمؤتمر العلمي لرياضة الهوكي. (الإنترنت)

بدأت اللجان التحضيري للمؤتمر العلمي الدولي الأول لرياضة الهوكي بمداخلات دكاترة عبر تطبيق الزوم من ليبيا ومصر وتونس والسعودية وبمشاركة العراق والجزائر والمغرب والسودان وسلطنة عمان وقطر والإمارات واليمن.

ودعا الاتحاد الليبي للهوكي جميع المهتمين بالبحث العلمي للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لرياضة الهوكي تحت شعار «رياضة الهوكي بين الحاضر ورؤية المستقبل»، والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 11 / 05 / 2022.

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