أبوشناف يمنح أبوسليم 3 نقاط في الدوري الممتاز

فريق أبو سليم يفوز على نظيره الأولمبي بهدف دون مقابل في الجولة السابعة من المجموعة الثانية بالدوري الليبي. (الإنترنت)

بعد سلسلة من التعادلات فاز، مساء اليوم فريق أبوسليم بقيادة المدرب الوطني رضا عطية، على فريق الأولمبي بنتيجة هدف دون مقابل، في الجولة السابعة من المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد جاء برأسية المعتصم أبو شناف في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، على ملعب الأولمبي بالزواية.

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بهذه النتيجة حصد فريق أبوسليم ثلاث نقاط، وضعته في المركز السادس برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي الاتحاد.

بينما تجمد رصيد نادي الأولمبي عند 11 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا سلسلة النتائج السلبية في آخر المباريات داخل وخارج الديار.