«تفادي الهبوط» وسداسي الطائرة بقاعة مصراتة

مباراة سابقة في الكرة الطائرة بمشاركة الجزيرة. (المركز الإعلامي)

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة إقامة دوري تفادي الهبوط وأيضا مباريات الدور السداسي بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة.



يشار إلى أن الفرق التي تتنافس في دوري تفادي الهبوط هي المروج والنصر من المجموعة الأولى، والأفريقي زليتن والبشائر من المجموعة الثانية، والوحدة الويفات والعروبة من المجموعة الثالثة.

أما الفرق المتأهلة إلى الدور السداسي هي: الأهلي بنغازي، والهلال من المجموعة الأولى، والسويحلي والاتحاد المصراتي من المجموعة الثانية، والأهلي طرابلس وأساريا من المجموعة الثالثة.

يشار إلى أن الاتحاد العام للكرة الطائرة، قرر إقامة الدور السداسي والرباعي ذهابا وإيابا في الصالات الجاهزة والتي تعود تبعيتها لشركة المنشآت الرياضية، على أن تقام جميع المباريات من دون حضور الجمهور، ويسمح بالحضور ومرافقة الفريق فقط لرئيسه أو نائبه، والمدير التنفيذي.