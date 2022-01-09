جامعة طرابلس تتوج بكأس الجامعات للتايكواندو (صور)

تتويج جامعة طرابلس بكأس الجامعات. (فيسبوك)

تُوجت جامعة طرابلس بكأس بطولة الجامعات الأولى للتايكواندو، التي نظمها الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، واحتسبت من خلال النتائج المسجلة في بطولة ليبيا للتايكواندو، التي جرت بقاعة 17 فبراير بطرابلس، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF»، وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:

وزن 68 كلغ

تُوج بالميدالية الذهبية أحمد محمد العزيبي من جامعة طرابلس، ونال الفضية محمد عبدالناصر الدواكي من جامعة قاريونس بنغازي، وحصل على الميدالية البرونزية وسيم المبروك الشنتي من معهد الانتصار.

وزن 80 كلغ

تُوج بالميدالية الذهبية عبدالمعز سالم الشيخ من معهد إبن خلدون، ونال الميدالية الفضية علاءالدين محمد عبدالله من جامعة العرب الطبية، ونال الميدالية البرونزية محمد فوزي أبورزيزة من معهد ابن خلدون.

وزن + 80 كلغ

تُوج بالميدالية الذهبية إبراهيم محمد العزيبي من جامعة طرابلس، ونال الميدالية الفضية قصي العجيلي حسين من معهد الانتصارات، وتُوج بالميدالية البرونزية مالك العجيلي حسين من جامعة طرابلس.

تتويج جامعة طرابلس بكأس الجامعات. (فيسبوك)

تتويج جامعة طرابلس بكأس الجامعات. (فيسبوك)

تتويج جامعة طرابلس بكأس الجامعات. (فيسبوك)

تتويج جامعة طرابلس بكأس الجامعات. (فيسبوك)