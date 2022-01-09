فوز سلة الجزيرة والشباب والسلفيوم في الدوري الليبي

مباراة لفريق السلة بنادي الجزيرة. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)

جرت، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح الدوري الليبي لكرة السلة، انتهت بفوز الجزيرة على الأولمبي بنتيجة (76-55)، كما فاز الشباب العربي على منتخب الشباب 1 بنتيجة (63-23)، وفاز السلفيوم على منتخب الشباب 2 بنتيجة (67-57).

ويتجدد الموعد، الأحد، مع 4 مباريات في دوري السلة، وتستقبل قاعة قرطبة في طرابلس، مبارتين لفرق المجموعة الأولى، الأهلي طرابلس يلتقي اليرموك، وتعقبها مباراة الاتحاد مع المدينة.

وبقاعة أحمد موسي بالمرج، تقام مبارتان أيضًا لفرق المجموعة الثانية، الهلال يتبارى مع المروج، والتحدي يلتقي الأهلي بنغازي.

يُشار إلى أن الدوري الليبي الجديد لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022، يقام بمشاركة 13 فريقًا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: الشباب العربي والأولمبي والجزيرة والمدينة والاتحاد والأهلي طرابلس واليرموك ومنتخب المنطقة الغربية 18 عامًا.

المجموعة الثانية: السلفيوم والتحدي والأهلي بنغازي والهلال والمروج والنصر ومنتخب المنطقة الشرقية 18عامًا.