الاتحاد يقبل استقالة مدربه الإيطالي جوزيبي سانينو ويعلن جهازا موقتا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 يناير 2022, 01:06 مساء
جوزيبي سانينو. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد استقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي جوزيبي سانينو، ليودع «العميد»، بعد قبول الإدارة استقالته.

وتم تكليف المدرب المساعد في الجهاز الفني، محمد الحمروني، ويعاونه المساعد محمد باني، لتولي مهمة قيادة الفريق موقتًا، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

مدرب فريق الاتحاد جوزيبي سانينو خاض مع الاتحاد مباريات كأس الاتحاد الأفريقي والدوري المحلي، تواجد الفريق برصيده 12 نقاط، من 6 مباريات، ولم يخسر أي مباراة خلال مشواره التدريبي.

فاز الاتحاد على الأهلي طرابلس والشط وأبوسليم وتعادل مع الاتحاد المصراتي والمحلة والخمس ووصل بالفريق إلى دوري المجموعات من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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