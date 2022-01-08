سلة الأهلي طرابلس تقتنص السوبر وتتوج بثلاثية الموسم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 08 يناير 2022, 01:42 مساء
تتويج سلة الأهلي طرابلس بالسوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تُوّج، الجمعة، فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة بكأس السوبر، بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة (76-52)، في المباراة التي أُقيمت بينهما، بصالة الإشعاع بزليتن.

الأهلي طرابلس حقق ثلاثية الموسم، بطولة الدوري والكأس وكأس السوبر، كما حضر المباراة العديد من الشخصيات الرياضية، من بينهم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق.

أيضا حضر رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش، الذي قام بتسليم كأس السوبر لفريق الأهلي طرابلس، كما تم تكريم عدد من الشخصيات والجهات، وبذلك يكون الأهلي طرابلس توج بكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه.

كما كان من بين الحضور رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، ووزير الشباب والرياضة السابق عبدالسلام غويلة، والعديد من الشخصيات الرياضية، وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد.

تتويج سلة الأهلي طرابلس بالسوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تتويج سلة الأهلي طرابلس بالسوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تتويج سلة الأهلي طرابلس بالسوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تتويج سلة الأهلي طرابلس بالسوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تتويج سلة الأهلي طرابلس بالسوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تتويج سلة الأهلي طرابلس بالسوبر. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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