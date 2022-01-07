تحديد موعد بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 07 يناير 2022, 05:58 مساء
السويحلي في منافسات الكرة الطائرة. (نادي السويحلي عبر فيسبوك)

كشفت الأمانة العامة للاتحاد العربي للكرة الطائرة، القائمة النهائية للأندية المشاركة في البطولة 40 للأندية العربية للرجال للكرة الطائرة بالجمهورية التونسية، وموعد ونظام القرعة وتوزيع المجموعات.

ويأتي ذلك بعد أن تسلمت أمانة الاتحاد العربي للطائرة، موافقة 20 ناديا يمثلون 12 دولة للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام من 15 إلى 27 فبراير 2022 المقبل، وذلك بعد إغلاق باب المشاركة يوم الأربعاء الماضي 5 يناير 2022.

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وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للكرة الطائرة فإن الاتحاد العربي حدد موعد إجراء مراسم سحب قرعة البطولة يوم الأحد 23 يناير 2022 بمقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة بمملكة البحرين.

وسيمثل ليبيا في هذه البطولة فريقا الأهلي طرابلس والسويحلي. 

وفيما يلي أسماء الأندية المشاركة في هذه البطولة.
- الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى من تونس (2).

- الكويت الكويتي وكاظمة من الكويت (2). 

- خيبل والشعلة من اليمن (2)

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