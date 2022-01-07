تعرف على المتأهلين إلى الدور السداسي لكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 07 يناير 2022, 04:09 مساء
مباراة للسويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

تواصلت الإثارة والندية والتشويق في الدوري الليبي للكرة الطائرة، لفرق المجموعة الأولى، النقطة الأخيرة في المباراتين اللتين أُجريتا، الخميس، بقاعة أحمد موسى، بمدينة المرج، في الجولة السادسة والختامية لهذه المجموعة.

وانتهت المباراتان بفوز الأهلي بنغازي على النصر، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، كانت نتائجها (25 / 15، 25 / 18، 25 / 18)، وأدار المباراة الحكمان عصام الفسي حكم أول، والدولي حسين البركي حكما ثانيا، وحكام الراية علي بوجناح واعبيد البرغثي، وفرج بوعربية، وسعد الورفلي والمسجل علي الأوجلي.

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وفي المباراة الثانية فاز الهلال على المروج بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها: (25 / 18، 25 / 17، 25 / 11)، وأدار المباراة الحكمان على الأوجلي حكما أول، وفرج بوعربية حكما ثانيا، وحكما الراية، علي بوجناح، وعصام الفسي والمسجلان اعبيد البرغثي، وسعد الورفلي.

وبعد هذه النتائج تساوت فرق الأهلي بنغازي والهلال والنصر في رصيد النقاط بـ12 نقطة، لكل منها وتساوت أيضا في فارق ما له وما عليه من الأشواط بـ+ 6 لكل منها، فجرى اللجوء لفارق نقاط الأشواط، فجاء الأهلي بنغازي أولا له 510 نقاط وعليه 450 الفارق + 60، وجاء الهلال ثانيا له 594 وعليه 550 الفارق + 44 والنصر ثالثا له 497 وعليه 459 الفارق + 38 نقطة، ليتأهل أول وثان هذه المجموعة الأهلي بنغازي والهلال للدور السداسي.

المتأهلون إلى الدور السداسي
وبذلك تأهلت فرق السويحلي، والاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس، وأساريا، والأهلي بنغازي، والهلال إلى الدور السداسي للكرة الطائرة، بعد جاءوا في المراتب الأولى والثانية في كل مجموعة من المجموعات الثالثة، والتي ستتنافس في المرحلة الأولى من النهائيات في أواخر يناير الجاري.

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