الكشف عن طاقم تحكيم نهائي سوبر السلة بين النصر والأهلي طرابلس

فريق سلة النصر. (الإنترنت)

كشف الاتحاد الليبي لكرة السلة، طاقم تحكيم مباراة السوبر لكرة السلة والتي ستجمع فريقي الأهلي طرابلس أمام نظيره النصر، والتي ستقام بصالة الإشعاع بمدينة زليتن.

وتشهد مباراة كأس السوبر، مساء الجمعة، طاقم تحكيم سيتكون من كل من: الحكم جلال الورفلي، والحكم أيمن الشوشان، والحكم محمد القلالي.

- اتحاد السلة يبدأ موسمه الجديد بنهائي الكأس بين النصر والأهلي طرابلس

- قاعة زليتن تحتضن الكأس الممتازة في السلة بين الأهلي طرابلس والنصر

- اتحاد السلة يصدر القائمة الرسمية لمنتخب ليبيا الأول استعدادا للبطولة العربية في دبي

- اتحاد السلة الليبي: نفتقر لأبسط مقومات العمل الرياضي

واستعد فريق الأهلي طرابلس لمباراة السوبر بإقامة معسكر خارجي في تونس، وأجرى خلاله ثلاث مباريات ودية، أما فريق النصر أقام معسكرا محليا في مدينة بنغازي وأجرى مباراة ودية مع فريق المدينة بطرابلس.

مباراة السوبر تأتي قبل انطلاق الدوري الليبي لكرة السلة، للموسم الرياضي 2022، بمشاركة 13 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى ضمت فرق الشباب العربي، والأولمبي، والجزيرة، والمدينة، والاتحاد، والأهلي طرابلس، واليرموك، ومنتخب المنطقة الغربية 18 عامًا.

والمجموعة الثانية تشكلت من فرق السلفيوم، والتحدي، والأهلي بنغازي، والهلال، والمروج، والنصر، ومنتخب المنطقة الشرقية 18 عاما.

والانطلاقة غدًا السبت، 8 يناير بمباراتين، بقاعة قرطبة بطرابلس وبداية من الرابعة مساءً، منتخب 18 عاما يلتقي الشباب العربي، وبقاعة أحمد موسى بالمرج منتخب 18عاما يتبارى مع السلفيوم.