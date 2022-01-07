اتحاد السلة يبدأ موسمه الجديد بنهائي الكأس بين النصر والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 07 يناير 2022, 02:39 مساء
كأس سوبر السلة. (الإنترنت)

ينطلق اليوم الجمعة، بقاعة نادي الإشعاع بمدينة زليتن الموسم الرياضي الجديد، للاتحاد الليبي لكرة السلة بمباراة الكأس الممتازة (السوبر) والتي تجمع فريقي النصر بثلاث بطولات سابقة مع الأهلي طرابلس ببطولة واحدة في ممتاز السلة.

يشار إلى أن الدوري الليبي الجديد لكرة السلة للموسم الرياضي 2022، سيقام بمشاركة 13 فريقا موزعة على مجموعتين.

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المجموعة الأولى ضمت فرق الشباب العربي، والأولمبي، والجزيرة، والمدينة، والاتحاد، والأهلي طرابلس، واليرموك، ومنتخب المنطقة الغربية 18 عامًا.

والمجموعة الثانية تشكلت من فرق السلفيوم، والتحدي، والأهلي بنغازي، والهلال، والمروج، والنصر، ومنتخب المنطقة الشرقية 18 عاما.

والانطلاقة غدًا السبت، 8 يناير بمباراتين، بقاعة قرطبة بطرابلس وبداية من الرابعة مساءً، منتخب 18 عاما يلتقي الشباب العربي، وبقاعة أحمد موسى بالمرج منتخب 18عاما يتبارى مع السلفيوم.

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