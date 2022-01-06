مهرجان تنشيطي لأشبال اليد بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 06 يناير 2022, 10:16 مساء
منافسات كرة اليد. (الإنترنت)

ينظم اتحاد كرة اليد بالمنطقة الأولى، غدًا الجمعة،  مهرجانا تنشيطيا لأشبال كرة اليد بصالة نادي الشرطة الرياضي، وبمشاركة  6 فرق وُزعت على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى فرق الجزيرة والشرطة وأصدقاء كرة اليد، والمجموعة الثانية، تشكلت من فرق الأولمبي والاتحاد والنجم الريفي.

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وستكون المباريات على النحو التالي:
المباراة الأولى تجمع الشرطة مع أصدقاء كرة اليد، وفي المباراة الثانية النجم الريفي يلتقي الأولمبي، والمباراة الثالثة الجزيرة مع أصدقاء كرة اليد، وفي المباراة الرابعة النجم الريفي يتبارى مع الاتحاد، والمباراة الخامسة: الجزيرة يلتقي الشرطة، وفي المباراة السادسة الأولمبي يتبارى مع الاتحاد.

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