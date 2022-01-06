مهرجان تنشيطي لأشبال اليد بطرابلس

منافسات كرة اليد. (الإنترنت)

ينظم اتحاد كرة اليد بالمنطقة الأولى، غدًا الجمعة، مهرجانا تنشيطيا لأشبال كرة اليد بصالة نادي الشرطة الرياضي، وبمشاركة 6 فرق وُزعت على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى فرق الجزيرة والشرطة وأصدقاء كرة اليد، والمجموعة الثانية، تشكلت من فرق الأولمبي والاتحاد والنجم الريفي.

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