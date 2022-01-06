بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 03:19 مساء
فريق النصر. (الإنترنت)

يلعب فريق النصر أمام مستضيفه شباب الجبل، اليوم الخميس، ضمن آخر مواجهات ذهاب الأسبوع السابع لمباريات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لحساب فرق المجموعة الأولى.

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ويحلّ فريق النصر المركز الثالث برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة، بينما يأتي شباب الجبل في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط من فوز وخمس هزائم.

وفي الموسم الماضي، تفوق فريق النصر ذهابًا بهدفين لصفر وإيابًا بهدفين لهدف.

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بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
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