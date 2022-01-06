الخميس.. آخر مبارتين في دوري الطائرة لفرق المجموعة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 06 يناير 2022, 02:46 مساء
منافسات الكرة الطائرة. (الإنترنت)

تشهد قاعة أحمد موسى للألعاب الرياضية بمدينة المرج، اليوم الخميس آخر مبارتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الأولى.

المباراة الأولى ستجمع قطبي بنغازي النصر والأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء المروج والهلال.

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وقبل المبارتين، الصدارة لفريق النصر الذي جمع في رصيده 12 نقطة وبفارق «+9» أشواط، وحسابيًا النصر ضمن تأهله للدور السداسي، وبطاقة التأهل الثانية انحصرت بين الهلال والأهلي بنغازي، وكل منهما في رصيده 9 نقاط، وبفارق «+3» أشواط، وبقي المروج في آخر الترتيب في هذه المجموعة ودون نقاط.

والمنتخب من الأهلي بنغازي والهلال سيلتحق بالمتأهلين النصر وفرق السويحلي والاتحاد المصراتي من المجموعة الثانية، والأهلي طرابلس واساريا من المجموعة الثانية. 

يشار إلى أن الدوري السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة سيقام بنظام التجمع ومن نصف دوري وتتأهل الفرق أصحاب التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة والأخيرة بإقامة رباعي التتويج وبنظام التجمع ومن مرحلتين، وبنظام جمع النقاط من التجمعين.

منافسات الكرة الطائرة. (الإنترنت)
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