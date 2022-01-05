«التعاون» يهاجم التحكيم في بيان رسمي

فريق التعاون الليبي. (الإنترنت)

أصدرت اللجنة التسييرية والجمعية العمومية بنادي «التعاون»، بيانًا بشأن «الحملة الممنهجة والمتكررة التي يتعرض لها الفريق من الظلم التحكيمي والقرارات الظالمة»، في هذا الموسم.

وسقط فريق «التعاون» في فخ الخسارة أمام نظيره «الأهلي بنغازي» بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما الإثنين، على ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، ضمن مواجهة ذهاب الأسبوع السابع لبطولة الدوري لحساب المجموعة الأولى.

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وقال «التعاون» في بيان له: «تستنكر اللجنة التسييرية والجمعية العمومية بنادي التعاون الرياضي الثقافي الاجتماعي الحملة الممنهجة والمتكررة، التي يتعرض لها فريق التعاون من الظلم التحكيمي والقرارات الظالمة والمجحفة في هذا الموسم، مباراة تلو الأخرى».

وتابع: «آخرها في مباراتنا أمام نادي الأهلي ببنغازي، التي كان بها قرار ظالم ومعيب بحق الرياضة وذلك بمنح ركلة جزاء خيالية ضدنا برغم أن العرقلة كانت خارج منطقة الجزاء وبمسافة كبيرة شهد بها كل الجمهور الرياضي ومحللي القنوات الفضائية الناقلة للقاء، التي على أثرها فقد فريقنا نتيجة المباراة بقرار ظالم وبنفس الأسلوب ونفس القرارات الظالمة حدثت في مباراتنا أمام نادي الصداقه في الأسبوع قبل الماضي».

وأوضح النادي في بيانه: «نحن إذ نحيط لجنة التحكيم العامة ولجنة المسابقات ومن قبلهم المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم علمًا، فإننا نحملهم جميعًا المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات المتعمدة من قبل بعض الحكام ضد فريقنا وجماهيرنا، كما نحملكم المسوؤلية من مغبة استمرار هذا الأسلوب الممنهج ضدنا وما يترتب عليه من أفعال».

الأخلاق أهم من البطولات

وتابع البيان: «لأن المبادئ السامية للرياضة وميثاق الشرف الرياضي والقواعد الأخلاقية التي نسير عليها في مؤسستنا هي في نظرنا أهم وأسمى من البطولات والكؤوس والانتصارات غير المستحقة.. فإننا سنظل نقاتل بشرف ونزاهة في الميدان فقط وليس خارجه ولن نتنازل عن مبادئنا وأخلاقنا، وفي ذات الوقت لن يطول سكوتنا عن كل هذا الظلم».

واختتم «التعاون» بيانه: «عاش التعاون وعاشت جماهيره الوفية وكل جماهير كرة القدم الليبية العاشقة للتنافس الرياضي الشريف البعيد عن المحاباة».

وواصل فريق «التعاون» التراجع على لائحة الترتيب، حيث يحل في المرتبة السابعة برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين وأربع هزائم.