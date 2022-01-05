فوز السويحلي والبشائر في كأس ليبيا للكرة الطائرة (صور)

مباراة للسويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

جرت بقاعة مصراتة، مباراتان في كأس ليبيا للكرة الطائرة، عن المجموعة الثانية، انتهيتا بفوز البشائر على الأفريقي زليتن، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25-21، 25-20، 25-23)، أدار المباراة الحكمان عبدالسلام بلعوطة حكما أول، ومفتاح أبوزيدة حكما ثانيا، والمسجلان فتح الله الروياتي، ومحمد أبوجرادة.

أيضا فاز السويحلي على الاتحاد المصراتي، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، كانت نتائجها (25-20، 25-22، 26-24)، أدار المباراة الحكمان مفتاح أبوزيدة حكما أول، وفتح الله الروياتي حكما ثانيا، والمسجلان أسامة عقيل وعلي الرجوبي.

تحتضن قاعة مصراتة للألعاب الرياضة، الجمعة المقبل، لقاء السويحلي والبشائر، لتحديد الفريق المتأهل عن المجموعة إلى نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

مباراة للسويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة للسويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة للسويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة للسويحلي في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)