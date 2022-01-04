اربيش: اتحاد الكرة لم يقدم أي دعم للمدربين الوطنيين

عبدالحفيظ اربيش. (الإنترنت)

تساءل المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم عبدالحفيظ اربيش، عن كيفية السماح لبعض المدربين من دول عربية وليس لهم رخص تدريب معتمدة بالتدريب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا بانوراما»، إن اتحاد الكرة لم يقدم أي دعم للمدربين الوطنيين أو ساهم في تطويرهم وأن هناك تهميشًا متعمدًا للمدربين وعليه أن ينظم دورات للمدربين الوطنيين وأكد أنه تحصل على دورة متقدمة في نادي روما بمجهوده الشخصي.

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