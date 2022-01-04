بث مباشر عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة

تبث قناة «WTV» مباراة الأخضر والصداقة، الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

يسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني وعبد الرحيم نجم وعادل الخمسي.

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ويقام اللقاء على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ويدخل الأخضر المباراة كثاني المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة مع السادس الصداقة برصيد سبع نقاط، والمراقب جمال العريبي.