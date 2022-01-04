قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 02:55 مساء
استديو تحليل مباراة الأخضرؤ والصداقة. (خاص - بوابة الوسط)

تبث قناة «WTV» مباراة الأخضر والصداقة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

يسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني وعبد الرحيم نجم وعادل الخمسي.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأخضر والصداقة عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأخضر والصداقة عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

ويقام اللقاء على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ويدخل الأخضر المباراة كثاني المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة مع السادس الصداقة برصيد سبع نقاط، والمراقب جمال العريبي.

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