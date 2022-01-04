رئيس نادي الاتحاد المصراتي يعتذر للحكم مصطفى الدرسي بعد أحداث مباراة الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 يناير 2022, 02:36 مساء
مصطفى الدرسي. (أرشيفية : الإنترنت)

اعتذر رئيس نادي الاتحاد المصراتي، محمد شاكة، لحكم مباراة فريقه أمام الأهلي طرابلس في الدوري الليبي لكرة القدم التي جرت، الإثنين، بملعب الخمس.

وفي تدوينه لشاكة عبر صفحته على «فيسبوك» قال «الاعتذار من شيم الرجال، قبل قليل كنت في اتصال هاتفي مع حكم مباراتنا مع الأهلي طرابلس مصطفى الدرسي، وقدمت له اعتذاري ولطاقم التحكيم على ما حصل من إداري فريقنا بعد نهاية المباراة».

وأضاف: «الاتحاد المصراتي لا يقبل مثل هذه التصرفات مهما كانت الأسباب، وأكرر اعتذاري وأشكر الحكم مصطفى الدرسي على تقبله الاعتذار بكل رحابة صدر، ونتعهد بعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي لا تخدم كرة القدم، الرياضة أخلاق هكذا تعلمنا، وهكذا سنبقى بإذن الله».

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