قاعة زليتن تحتضن الكأس الممتازة في السلة بين الأهلي طرابلس والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 يناير 2022, 01:56 مساء
الأهلي طرابلس أمام المدينة في دوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جرت، الإثنين، عبر قناة «ليبيا الرياضية» قرعة الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2022 بمشاركة 13 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: الشباب العربي والأولمبي والجزيرة والمدينة والاتحاد والأهلي طرابلس واليرموك ومنتخب المنطقة الغربية 18 عاما.

المجموعة الثانية: السلفيوم والتحدي والأهلي بنغازي والهلال والمروج والنصر ومنتخب المنطقة الشرقية 18 عاما.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول الذي سينطلق في الثامن من يناير الجاري على النحو التالي:

المجموعة الأولى
منتخب المنطقة الغربية 18 عاما يلتقي الشباب العربي، والأولمبي مع الجزيرة، والمدينة يتبارى مع الاتحاد، والأهلي طرابلس مع اليرموك.

المجموعة الثانية
منتخب المنطقة الشرقية 18 عاما يلتقي السلفيوم، والتحدي يتبارى مع الأهلي بنغازي، والهلال مع المروج، ويخلد النصر إلى الراحة في الأسبوع الأول.

وفي سياق متصل ستحتضن قاعة زليتن يوم الجمعة المقبل مباراة الكأس الممتازة، والتي تجمع بطلي الدوري والكأس الأهلي طرابلس والنصر بحسب تحديد لجنة المسابقات.

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