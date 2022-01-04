4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت للتجاهل

أنور الشريف. (فيسبوك)

طالب المحلل الرياضي، أنور الشريف، وزارة الرياضة الليبية بالمساهمة وبشكل سريع في علاج أربع شخصيات رياضية معروفة أسهمت في تقديم الكثير للكرة الليبية.

وأوضح الشريف أن سبب طلبه يرجع إلى الظروف المادية الصعبة للشخصيات الأربعة حاليًا، والتي لا تسمح لهم بالعلاج خارج ليبيا.

وقال الشريف في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إن النجوم الأربعة هم: الهاشمي البهلول، وفوزي العيساوي، ومحمود الجهاني، وعلي مرسال».

وطالب الشريف بسرعة علاجهم وعدم تجاهلهم لأنهم أسعدوا جماهير الكرة الليبية، مبديًا اندهاشه من عدم الاهتمام حتى الآن تقديرًا لظروفهم الصحية.