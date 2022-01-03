لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الأسبوعين الثامن والتاسع في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 03 يناير 2022, 04:22 مساء
الأهلي بنغازي في الدوري الليبي الممتاز. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أصدرت لجنة المسابقات، الإثنين، جدول مباريات الأسبوعين الثامن والتاسع من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

وحددت لجنة المسابقات دربي مدينة بنغازي في الأسبوع التاسع بين الأهلي بنغازي والنصر في العشرين من يناير الجاري، وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الثامن:

المجموعة الأولى
الخميس 13 يناير.. النصر يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا، والتعاون يلتقي دارنس بملعب أجدابيا.

الجمعة 14 يناير.. الأهلي بنغازي يلتقي الأخضر بملعب شهداء بنينا، وخليج سرت يلتقي شباب الجبل بملعب أجدابيا.

السبت 15 يناير.. الهلال يلتقي التحدي بملعب بنينا.

المجموعة الثانية
السبت 15 يناير.. السويحلي يلتقي أبوسليم بملعب مصراتة.

الأحد 16يناير.. المحلة يلتقي الشط بملعب مصراتة، والأهلي يلتقي الخمس بملعب أبوسليم.

الإثنين 17 يناير.. الاتحاد يلتقي الأولمبي بملعب أبوسليم، والاتحاد المصراتي يلتقي المدينة بمصراتة.

أما مباريات جدول الأسبوع التاسع على النحو التالي:

المجموعة الأولى
الثلاثاء 18 يناير.. الأخضر ودارنس بملعب شيخ الشهداء.

الأربعاء 19 يناير.. الصداقة يلتقي خليج سرت بملعب شيخ الشهداء، والتعاون يلتقي التحدي بملعب أجدابيا.

الخميس 20 يناير.. ديربي بنغازي الأهلي بنغازي يلتقي النصر بملعب بنينا.

المجموعة الثانية
الخميس 20 يناير.. الشط يلتقي الخمس بملعب علي الزقوزي، وأبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس بمصراتة.

الجمعة 21 يناير.. الاتحاد يلتقي السويحلي بملعب أبوسليم، والمدينة يلتقي المحلة بملعب علي الزقوزي، والاتحاد المصراتي يلتقي الأولمبي بمصراتة.

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