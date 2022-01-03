بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 2- 2 الاتحاد المصراتي (الشعافي وباكاكي يسجلان.. والقديري والطاهر يحرز)

مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي. (صورة مثبتة من الفيديو)

تبث قناة «WTV» مباراة فريق الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في مواجهة جديدة من لقاءات المجموعة الثانية.

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وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع السابع.

واستؤنفت المباريات عن المجموعة الأولى الأحد، بمباراة «دارنس» مع «التحدي» على ملعب درنة، والمراقب محمد العريبي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويشهد، الإثنين، مواجهة «الأهلي بنغازي» و«التعاون» على ملعب شهداء بنبنا في تمام الساعة السادسة، والمراقب توفيق الضاوي.