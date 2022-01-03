عضو الأولمبية الليبية السابق يطلق شرارة جديدة من النقد اتجاه ملاعب كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 03 يناير 2022, 02:38 مساء
عادل أبوالشواشي. (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الأسبق، عادل أبوالشواشي، أن اللعب على ملاعب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حاليًا عامل لا يساعد إطلاقًا على تحقيق نقلة للعبة.

وقال أبوالشواشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، «أستغرب كيف جرى اعتماد هذه الملاعب، وكذلك من اعتمدها، مهما كانت حجته».

وأضاف «مفارقة عجيبة في كرة القدم الليبية، أندية لاعبوها بالملايين، وتصرف أرقامًا كبيرة، وتلعب على ملاعب لا تصلح للعب».

ويشهد الوسط الرياضي حاليا حملة نقد كبيرة اتجاه الملاعب الرياضية المتواضعة التي انطلقت عليها مسابقة الدوري الليبي الممتاز ومن بعده دوري الدرجة الأولى، دون ايجاد حلول للأزمة.

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