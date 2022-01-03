فوز السويحلي والبشائر في كأس ليبيا للكرة الطائرة

السويحلي في منافسات الكرة الطائرة. (نادي السويحلي عبر فيسبوك)

جرت، الأحد، مباراتان في ذهاب كأس ليبيا للكرة الطائرة عن المجموعة الثانية، انتهيتا بفوز البشائر على الأفريقي زليتن، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (27-25، 23-25، 26-24، 25-22).

وانتهت المباراة الثانية بفوز السويحلي على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-21، 25-23، 25-18).

وفي سياق متصل سُجلت في الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة بالمجموعة الأولى نتائج جديدة بمباراتين انتهيتا بفوز النصر على المروج بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-12، 25-20، 25-11).

أما المباراة الثانية بين الهلال والأهلي بنغازي تواصلت لخمسة أشواط تقدم الأهلي بنغازي في الشوط الأول (25-19)، أما الشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للهلال (25-22، 32-30)، وعاد الأهلي بنغازي ليتفوق بالشوط الرابع (25-22)، وحسم الأهلي بنغازي بالشوط الحاسم لصالحه (15-10) ليتفوق الأهلي بنغازي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

وتقام الخميس المقبل الجولة الختامية، الأهلي بنغازي يلتقي النصر، والهلال مع المروج، ويحتل النصر صدارة الترتيب بـ12 نقطة، ويلاحقه الأهلي بنغازي والهلال بـ9 نقاط لكل منهما، كما يشار إلى أن أول وثاني المجموعة سيتأهل إلى الدور السداسي.