«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا وأوربيان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 02 يناير 2022, 05:57 مساء
التومي وشمام وجبال وثابت. (فيسبوك)

وصل عدد المدربين التوانسة في الدوري الليبي هذا الموسم إلى أحد عشر مدربًا في المجموعتين الأولى والثانية، بعد الاستغناء عن مدربين أجانب ومحليين وصلوا إلى أكثر من 14 مدربا.

وبعد التغييرات الأخيرة في مقاعد المدربين، بات عدد المدربين المحليين 7، و11 مدربًا تونسيًا، ومدربين أوروبيّين، ليصل مجموع المدربين 20 بعدد الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

«بوابة الوسط» حصرت أسماء الفرق التي استعانت بالمدرسة التونسية هذا الموسم، ففي المجموعة الأولى: «الهلال» طارق ثابت، و«الأخضر» سمير شمام، و«دارنس» زياد التومي، و«التعاون» توفيق زعبواب، و«خليج سرت» كريم الزواغي.

وفي المجموعة الثانية: «الأهلي طرابلس» فتحي جبال، و«أولمبي الزاوية» لطفي جبارة، و«الاتحاد المصراتي» مراد العقبي، و«السويحلي» كمال زعيم، و«الخمس» جمال خشارم، و«الصداقة» أنيس الباز.

أما المدربون الوطنيون، ناصر الحضيري «النصر»، وحمدي بطاو «المدينة»، ورضا عطية «أبوسليم»، ورضوان الديب «المحلة»، والمهدي أبوشاح «شباب الجبل»، وجمال خميس «الشط»، وسالم التاروغي «التحدي» خلفا للمدرب البوسني ايغور.
 
أما المدربان الأجنبيان من أوروبا، فمتوجدان حاليا في «الأهلي بنغازي» بالمدرب الصربي ردان غاسانين، و«الاتحاد» يقوده الإيطالي سانينو جوزيبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
مأساة جامعي النفايات في جنوب أفريقيا تتحول إلى فن
ثقافة وفن
تشاد: انطلاق «الحوار الوطني» في 15 فبراير.. ومعارضون يرفضون المشاركة
دولى
أميركا: ثلوج تساعد على إخماد حرائق دمرت أكثر من 500 منزل في كولورادو
دولى
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
العراق: الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية
علوم وتكنولوجيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
طب وصحة
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
كاركاتير حليم - احتفال المسؤولين بالعام الجديد 2022
كاريكاتير
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
الرياضة الليبية تجني 6 مكاسب قبل وداع 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: متقاسمو السلطة يدفعون الانتخابات إلى نفق التأجيل
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»