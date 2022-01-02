«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا وأوربيان

التومي وشمام وجبال وثابت. (فيسبوك)

وصل عدد المدربين التوانسة في الدوري الليبي هذا الموسم إلى أحد عشر مدربًا في المجموعتين الأولى والثانية، بعد الاستغناء عن مدربين أجانب ومحليين وصلوا إلى أكثر من 14 مدربا.

وبعد التغييرات الأخيرة في مقاعد المدربين، بات عدد المدربين المحليين 7، و11 مدربًا تونسيًا، ومدربين أوروبيّين، ليصل مجموع المدربين 20 بعدد الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

«بوابة الوسط» حصرت أسماء الفرق التي استعانت بالمدرسة التونسية هذا الموسم، ففي المجموعة الأولى: «الهلال» طارق ثابت، و«الأخضر» سمير شمام، و«دارنس» زياد التومي، و«التعاون» توفيق زعبواب، و«خليج سرت» كريم الزواغي.

وفي المجموعة الثانية: «الأهلي طرابلس» فتحي جبال، و«أولمبي الزاوية» لطفي جبارة، و«الاتحاد المصراتي» مراد العقبي، و«السويحلي» كمال زعيم، و«الخمس» جمال خشارم، و«الصداقة» أنيس الباز.

أما المدربون الوطنيون، ناصر الحضيري «النصر»، وحمدي بطاو «المدينة»، ورضا عطية «أبوسليم»، ورضوان الديب «المحلة»، والمهدي أبوشاح «شباب الجبل»، وجمال خميس «الشط»، وسالم التاروغي «التحدي» خلفا للمدرب البوسني ايغور.



أما المدربان الأجنبيان من أوروبا، فمتوجدان حاليا في «الأهلي بنغازي» بالمدرب الصربي ردان غاسانين، و«الاتحاد» يقوده الإيطالي سانينو جوزيبي.