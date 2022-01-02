عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 02 يناير 2022, 05:33 مساء
مباراة للأنوار في دوري الدرجة الأولى. (صفحة نادي الأنوار عبر فيسبوك)

جرت السبت، العديد من المباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وشهدت النتائج المسجلة تفوق الشرارة على النهضة (2-1)، والهلال على المهدية (2-1)، والقرضابية يتعادل مع الأمل (صفر- صفر)، والأفريقي يفوز على القيروان (2- صفر)، وتعادل الصقور مع النسور (صفر- صفر)، والأنوار يفوز على الوحدة العربية (2-صفر).
 
أيضا فاز الطيران على بنغازي الجديدة (3-صفر)، ورفيق على المستقبل (1-صفر)، والشروق على الملعب الليبي (2- صفر)، وتعادل الظهرة مع الطلائع (1-1)، وترهونة يفوز على الفالوجا (1- صفر).

وقد أصدرت لجنة المسابقات عدة عقوبات بحقق عدد من اللاعبين في منافسات مسابقة الدوري الليبي للدرجة الأولى، حيث تم معاقبة اللاعب عبدالمعز بهلول من فريق الشروق بالإيقاف مبارتين وغرامة مالية تقدر بـ1000 آلاف دينار، كما يعاقب اللاعب محمد سالم عثمان من فريق أبي الأشهر بالإيقاف لمباراة واحدة.

ومعاقبة اللاعب عبدالقادر رمضان من فريق الأفريقي بالإيقاف لمباراة واحدة، ويعاقب اللاعب إدريس الفيتوري من فريق المختار طبرق بالإيقاف ثلاث مباريات وغرامة مالية تقدر بـ1500 دينار، ومعاقبة اللاعب يونس محمد سليمان من فريق الصقور بالإيقاف لمبارتين وغرامة مالية بـ1000 ألف دينار، ومعاقبة اللاعب محمد علي مامي لاعب فريق القرضابية بالإيقاف لثلاث مباريات وغرامة مالية تقدر بـ1500 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
مأساة جامعي النفايات في جنوب أفريقيا تتحول إلى فن
ثقافة وفن
تشاد: انطلاق «الحوار الوطني» في 15 فبراير.. ومعارضون يرفضون المشاركة
دولى
أميركا: ثلوج تساعد على إخماد حرائق دمرت أكثر من 500 منزل في كولورادو
دولى
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
العراق: الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية
علوم وتكنولوجيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
طب وصحة
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
كاركاتير حليم - احتفال المسؤولين بالعام الجديد 2022
كاريكاتير
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
الرياضة الليبية تجني 6 مكاسب قبل وداع 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: متقاسمو السلطة يدفعون الانتخابات إلى نفق التأجيل
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»