عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي

مباراة للأنوار في دوري الدرجة الأولى. (صفحة نادي الأنوار عبر فيسبوك)

جرت السبت، العديد من المباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وشهدت النتائج المسجلة تفوق الشرارة على النهضة (2-1)، والهلال على المهدية (2-1)، والقرضابية يتعادل مع الأمل (صفر- صفر)، والأفريقي يفوز على القيروان (2- صفر)، وتعادل الصقور مع النسور (صفر- صفر)، والأنوار يفوز على الوحدة العربية (2-صفر).



أيضا فاز الطيران على بنغازي الجديدة (3-صفر)، ورفيق على المستقبل (1-صفر)، والشروق على الملعب الليبي (2- صفر)، وتعادل الظهرة مع الطلائع (1-1)، وترهونة يفوز على الفالوجا (1- صفر).

وقد أصدرت لجنة المسابقات عدة عقوبات بحقق عدد من اللاعبين في منافسات مسابقة الدوري الليبي للدرجة الأولى، حيث تم معاقبة اللاعب عبدالمعز بهلول من فريق الشروق بالإيقاف مبارتين وغرامة مالية تقدر بـ1000 آلاف دينار، كما يعاقب اللاعب محمد سالم عثمان من فريق أبي الأشهر بالإيقاف لمباراة واحدة.

ومعاقبة اللاعب عبدالقادر رمضان من فريق الأفريقي بالإيقاف لمباراة واحدة، ويعاقب اللاعب إدريس الفيتوري من فريق المختار طبرق بالإيقاف ثلاث مباريات وغرامة مالية تقدر بـ1500 دينار، ومعاقبة اللاعب يونس محمد سليمان من فريق الصقور بالإيقاف لمبارتين وغرامة مالية بـ1000 ألف دينار، ومعاقبة اللاعب محمد علي مامي لاعب فريق القرضابية بالإيقاف لثلاث مباريات وغرامة مالية تقدر بـ1500 دينار.