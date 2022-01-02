«المسابقات» تعلن منافسات ساخنة في الأسبوع الـ7 بالدوري الممتاز

مباراة الهلال أمام الأهلي بنغازي. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع السابع، وتستأنف المباريات عن المجموعة الأولى الأحد المقبل، ويلتقي «دارنس» مع «التحدي» على ملعب درنة في تمام الساعة الثالثة عصراً، والمراقب محمد العريبي، ويشهد يوم الإثنين مواجهة «الأهلي بنغازي» و«التعاون» على ملعب شهداء بنبنا في تمام الساعة السادسة، والمراقب توفيق الضاوي، والثلاثاء تقام مباراة «الأخضر» و«الصداقة» على ملعب شيخ الشهداء في تمام الساعة الثالثة، والمراقب جمال العريبي، والأربعاء «خليج سرت» مع «الهلال» على ملعب أجدابيا في تمام الساعة الثالثة، والمراقب فوزي الصافي، والخميس «شباب الجبل» مع «النصر» على ملعب شيخ الشهداء في تمام الساعة الثالثة، والمراقب عثمان قحيزان.

وفي المجموعة الثانية، تنطلق المباريات يوم السبت 8 يناير، بمواجهة «السويحلي» مع «الأهلي طرابلس» على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة، والمراقب علي العقربي، والأحد يلتقي «الشط» مع «الاتحاد المصراتي» على ملعب علي الزقوزي في تمام الساعة الثالثة، والمراقب كمال نوير، والإثنين يلتقي «الأولمبي» مع «أبوسليم» على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة، والمراقب عبد الفتاح التريكي، والأربعاء يواجه «الخمس» فريق «المحلة» على ملعب الخمس البلدي في تمام الساعة الثالثة، والمراقب مصطفى أبوعين، وفي نفس اليوم والتوقيت يلتقي «المدينة» مع «الاتحاد» على ملعب أبوسليم، والمراقب محمد عبد الله.

ختام قوي للجولة السادسة

اختتمت، مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة عشر مباريات في الأسبوع، ومباراة وحيدة مؤجلة من الأسبوع الخامس، كانت بين «الأهلي طرابلس» و«الأولمبي» انتهت بالتعادل السلبي، وشهد الأسبوع السادس حالة من الشح في تسجيل الأهداف في المجموعة الثانية؛ حيث جرى تسجيل أربعة أهداف فقط في المجموعة، أما المجموعة الأولى فشهدت تسجيل 13 هدفاً بمجموع الأهداف في الأسبوع، ليصل مجموع الأهداف في الأسبوع إلى 17، ويقفز معها مجموع أهداف مسابقة الدوري حتى الأسبوع السادس إلى 112 هدفاً.

وضعية الفرق

يتصدر «الأهلي بنغازي» مشهد المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما «الشط» 5 خسائر وتعادل وحيد، «التعاون» 3 خسائر وتعادلين، وفوز وحيد، «شباب الجبل» 5 خسائر وفوز واحد، «الصداقة» 3 خسائر وتعادل واحد وفوز وحيد، «خليج سرت» دخل شباكه 15 هدفاً ونتائجه 4 خسائر وتعادلين، ولم يفز في أي مباراة، أما «دارنس» فخسر ثاني مباراة له هذا الموسم، و«الصداقة» حقق فوزه الثاني هذا الموسم، و«السويحلي» حقق فوزه الثالث.

الأكثر تسجيلاً

في المجموعة الأولى: «الأخضر» أكثر تسجيلاً للأهداف بـ21 هدفاً خلال 6 أسابيع، «الأهلي بنغازي» 13 هدفاً، «النصر» 11هدفاً، «دارنس» 6 أهداف، «الهلال» 5 أهداف، وفي المجموعة الثانية: «الأولمبي» 8 أهداف، و«السويحلي» 5 أهداف، و«الاتحاد» 4 أهداف، «المدينة» 3 أهداف. الأقل تسجيلاً في المجموعة الأولى «شباب الجبل» و«خليج سرت» والصداقة»، وفي المجموعة الثانية «الأهلي طرابلس» و«الشط» و«الخمس» و«الاتحاد المصراتي» و«المحلة»، الأقل استقبالاً للأهداف في المجموعة الأولى «الأهلي بنغازي» ثلاثة أهداف، وفي المجموعة الثانية «الاتحاد» الذي مازالت شباكه نظيفة دون أهداف.

فرق استقبلت أكثر أهداف في المجموعة الأولى «شباب الجبل» و«خليج سرت» 15 هدفاً و«التعاون» 13 هدفاً، وفي المجموعة الثانية «الشط» 7 أهداف، و«الأولمبي» 5 أهداف، و«أبوسليم» 4 أهداف.

تغيير المدربين

ودخلت النسخة الجديدة رقم «47» من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم أجواء تغيير المدربين سريعاً، وشهدت المسابقة حزمة من الإقالات والاستقالات، حيث تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق «شباب الجبل» لعدم فوز الفريق بأي مباراة، وتذيله ترتيب المجموعة الأولى، وباستقالة صالح رحيل، أصبح عدد المغادرين 5 مدربين وهم عبد الحفيظ أربيش «السويحلي» والحسن الغسلي مدرب «المدينة»، وحمدي بطاو مدرب فريق «الخمس»، وعمر المريمي مدرب «أبوسليم» وآخرهم صالح رحيل، وأعلن مجلس إدارة نادي «السويحلي»، تعيين التونسي كمال زعيم، مدرباً للفريق بديلاً عن الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة المدربين المغادرين هذا الموسم 2021 – 2022.

المدرب التونسي

ويعد زعيم مدرباً تونسياً شاباً، سبق له خوض تجربة تدريبية ناجحة في تونس والسعودية، وكلاعب خاض عديد التجارب المميزة، أبرزها رفقة المنتخب التونسي الأول، ونادي «الترجي» الرياضي، ونادي «بارتيزان بلغراد»، و«إنبي» المصري، وكمدرب، فقد سبق له تدريب نادي «الطائي» السعودي، وتجربة أخرى في نادي «الكوكب» السعودي، أيضاً درب نادي «الوحدة» السعودي وتحصل معه على بطولة دوري الدرجة الأولى، وفي تونس، خاض تجربة ناجحة رفقة «اتحاد الرياضي بن قردان»، وتمكن من التأهل للمشاركة في كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، والحصول على الترتيب الثالث في الدوري التونسي الممتاز.

أما إدارة نادي «الخمس» فقد أعلنت التعاقد مع المدير الفني التونسي جمال خشارم، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً للمدرب الوطني حمدي بطاو، الذي أصبح حالياً مدرباً لفريق «المدينة»، وقاد المدرب التونسي خشارم فريق «المريخ» السوداني لوقت قصير، وهي أول تجربة له كمدرب، وتوج معه باللقب، كما عمل كمساعد مدرب للنادي «الصفاقسي»، وفي سبتمبر الماضي، أعلن نادي «المدينة» وصول المدرب المغربي، الحسن الغسلي، إلى العاصمة طرابلس؛ وذلك من أجل توقيع عقد للإشراف على تدريب الفريق الأول في الموسم الجديد، قبل أن يرحل سريعاً، ويخلف التعاقد مع الغسلي حزمة من التعاقدات تاركاً إياها.

وأخيراً.. تعاقدت إدارة نادي «أبوسليم» مع المدرب الوطني رضا عطية؛ لتدريب الفريق الأول خلفاً للمدرب الوطني عمر المريمي الذي قدم استقالته عقب مباراة «أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» مباشرة، ويعد المدرب الوطني رضا عطية من أبرز المدربين الوطنيين، حيث قاد الموسم الماضي فريق «الاتحاد المصراتي»، ووصل به إلى مركز متقدم في المجموعة الثانية، وقد سبق له أن درب فريق «الأهلي طرابلس» عدة مرات.