الاتحاد يلتقي المحلة ضمن مؤجلات الدوري الليبي الممتاز

تجرى، الأحد، المباراة المؤجلة بين فريقي الاتحاد والمحلة من الأسبوع الرابع ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
فريق الاتحاد يدخل المباراة وفي رصيده عشر نقاط من أربع مباريات، ويدخل فريق المحلة المواجهة وفي رصيده سبع نقاط من خمس مباريات.
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