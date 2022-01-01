جمال خميس مدربا لفريق الشط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 يناير 2022, 08:10 مساء
جمال خميس. (فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي الشط رسميا مع المدرب الوطني، جمال خميس، ومساعده المدرب عيسي قويدر مدربا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب مروان نصيرات الذي قدم استقالته قبل الجولة الرابعة من الدوري الليبي بسبب وضعية الفريق الذي يتذيل المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

ودخلت النسخة الجديدة رقم «47» من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم أجواء تغيير المدربين سريعا، وشهدت المسابقة حزمة من الإقالات والاستقالات، حيث تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق «شباب الجبل» لعدم فوز الفريق بأي مباراة، وتذيله ترتيب المجموعة الأولى، وباستقالة صالح رحيل، أصبح عدد المغادرين 5 مدربين وهم عبد الحفيظ أربيش «السويحلي» والحسن الغسلي مدرب «المدينة».

أيضا حمدي بطاو مدرب فريق «الخمس»، وعمر المريمي مدرب «أبوسليم» وآخرهم صالح رحيل، وأعلن مجلس إدارة نادي «السويحلي»، تعيين التونسي كمال زعيم، مدربا للفريق بديلا من الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة المدربين المغادرين هذا الموسم 2021 – 2022.

عيسي قويدر. (فيسبوك)
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