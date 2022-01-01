اتحاد الوشو يستعد لإقامة دورة تدريبية قبل بطولة ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 يناير 2022, 08:04 مساء
بشير العرضاوي. (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد الاتحاد الليبي للوشو لإقامة دورة تدريبية قبل بطولة ليبيا للوشو التي تنتظر مشاركة واسعة من مختلف الفئات؛ نظرا لما تتمتع به اللعبة من شعبية في الأوساط الشبابية.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للوشو بشير العرضاوي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن الاتحاد الليبي يستعد حاليا لإقامة دورة تدريبية للمدربين في مدينة بنغازي، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي في 7 يناير الجاري، تستهدف 15 مدربا، وسيحضر فيها خبير من الاتحاد الأفريقي، وهو المحاضر الدولي حسين عبدالموجود من مصر».

وأضاف العرضاوي: «ستكون هناك دورة أخرى في لعبة الطالون في مدينة غريان، وسيحاضر فيها أيضا خبير من مصر تستهدف مجموعة من مدربي اللعبة في 21 من الشهر الجاري».

وعن بطولة ليبيا قال «إن هناك استعدادات لإقامة بطولة ليبيا للوشو، وجرى تحديد موعد لها في 16 فبراير المقبل، وهناك خياران لتحديد مكان البطولة، إما في مدينة البيضاء أو مصراتة، إضافة إلى وضع الخارطة الرياضية للموسم الرياضي الجديد، وكذلك المشاركات الرياضية الخارجية، والدورات التدريبية للحكام والمدربين؛ لذا نسعى من خلال هذه الخارطة لتحسين الأداء من خلال هذه الدورات».

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