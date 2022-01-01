منتخب ليبيا لرفع الأثقال يعود إلى طرابلس بعد التتويج بـ3 كوؤس و28 ميدالية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 يناير 2022, 04:01 مساء
منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)

غادرت مطار أربيل في العراق، السبت، بعثة منتخب ليبيا لرفع الأثقال متجهة إلى إسطنبول ومنها إلى طرابلس، بعد مشاركة ناجحة في بطولة العرب، والتي انتهت بالتتويج بـ28 ميدالية، 4 ذهبيات وواحدة فضية و23 برونزية، وكؤوس الترتيب الثالث للشباب والناشئين والكبار.

وفي ختام البطولة، أقيم بفندق الشيراتون بمدينة أربيل حفل، حضره وزير الرياضة العراقي عدنان درجال، وعضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل، وأمين عام الاتحاد الدولي محمد جلود، ومحافظ إقليم أربيل أوميت خشناو، ورؤساء ومديرو ولاعبو الفرق المشاركة في البطولة، ألقيت فيه الكلمات ووزعت فيه الكؤوس على أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى للرجال والسيدات.

فئة الشباب
توِّج العراق بكأس الترتيب الأول، والأردن بكأس الترتيب الثاني، والسعودية بكأس الترتيب الثالث، وفي الرجال أول الترتيب العراق، وجاءت السعودية ثانيا، وليبيا ثالثا.
 
فئة الناشئين
جاء العراق أولا في فئة الرجال، والسعودية ثانيا، والأردن ثالثا، وفي الكبار، أولا العراق، ثانيا السعودية، ثالثا ليبيا، وفي فئة السيدات، العراق، ثم الكويت، السعودية، وعقب التتويج تبادل الحاضرون الهدايا والدروع والفقرة الفنية شهدت حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة.

منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
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