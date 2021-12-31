مدرب تونسي يقود الاتحاد المصراتي خلفا لبرانكو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 07:14 مساء
المدرب التونسي مراد العقبي. (الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع المدرب التونسي مراد العقبي، والمعد البدني عبدالرؤوف الهمامي، لتولي مهام قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للصربي برانكو الذي أعلنت إدارة الاتحاد أنه جرى فسخ العقد معه بالتراضي.

ووصل المدرب التونسي مراد العقبي إلى الأراضي الليبية؛ تمهيدا لبدء مهمته في تدريب فريق الاتحاد المصراتي خلال الفترة المقبلة.

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كما وصل برفقة المدرب الجديد للاتحاد المصراتي المُعد البدني التونسي رؤوف الهمامي؛ لتولي الإشراف على تجهيز اللاعبين بدنيا خلال الفترة المقبلة.

ولم يتمكن المدرب الصربي من تقديم مستويات مميزة مع الاتحاد المصراتي، خلال الجولات الستة الماضية.

المدرب الصربي برانكو خاض مع الفريق خمس مباريات في الدوري العام ورصيد الفريق حتى الآن ست نقاط.

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