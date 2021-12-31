3 أهداف تنتظر «تسييرية الأهلي طرابلس» بعد إقالة سيموندي

مدرب الأهلي طرابلس المقال، برنارد سيموندي. (الإنترنت)

بدأت اللجنة التسييرية المشكلة حديثاً لإدارة نادي «الأهلي طرابلس» عملها، وقررت فسخ عقد مدرب الفريـق الأول لكرة القدم الفرنسي برنارد سيموندي ومساعده الفرنسي أيضا من مهامهما، وشمل القرار تكليف المدرب المساعد التونسي سامي زميط مدرباً مؤقتاً لفريق كرة القدم الأول إلى أن يتم التعاقد مع مدرب جديد في الفترة القليلة المقبلة.

يأتي هذا، بعد أن كشف مكتب الرياضة بمنطقة طرابلس ذو الرقم الاشاري (609/م.ر.ط.أ ) بتاريخ 22 ديسمبر 2021 تشكيل لجنة تسييرية لنادي «الأهلي طرابلس» الرياضي الثقافي الاجتماعي، عبر الموافقة على اعتماد المجلس المكون من فرج أحمد أدريس رئيساً، ونائبه خالد خليفة، والعضو المالي عبد الحكيم الغرابلي، والأعضاء: سفيان محمد ونور محمد وعبدالرزاق بن شبل ووائل مركوس وحسام عبدالرحيم وعبد الباري الشركسي، لتتلخص ثلاثة أهداف جديدة أمام اللجنة، أولها الحفاظ على استقرار «الزعيم»، إدارياً ومالياً، وثانياً مواصلة الدعم لفريق كرة القدم للمنافسة بقوة داخل مسابقة الدوري العام الممتاز المحلية، وكذلك بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد أن ضمن الفريق التأهل لدور المجموعات، وثالث الأهداف الإعداد لمرحلة تسليم إدارة النادي لمجلس منتخب في المستقبل القريب.

رحيل مفاجئ لساسي أبوعون

ورحل ساسي أبوعون عن إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، بعد أن قدم استقالته، بسبب سوء نتائج فريق كرة القدم الأول في بداية مسابقة الدوري، والخسارة أمام «الاتحاد» بهدف في ديربي العاصمة، بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري رقم «47»، فضلاً عن تراجع إدارة النادي في عدة قضايا مهمة، أبرزها التراجع في قرار عدم خوض مباريات الدوري في أزمة اللاعب الدولي سند الورفلي، وعدم وضوح الرؤية نحو المشاركة في صناعة قرار الظهور في مسابقة الدوري لهذا الموسم، حيث سبق وأكد أبوعون أن إدارة النادي قدمت ملاحظاتها فيما يتعلق بالدوري الليبي، خاصة المطالبة باعتماد ملعب النادي، وأنه مع تأجيل الدوري، بعد تجمع المنتخب، حتى ينطلق بعد ذلك دون توقف، خاصة أن هناك عدة أندية مع التأجيل، وأوضح أبوعون أن تركيز فريقه «الأهلي طرابلس» منصب على مشوار «الكونفدرالية»، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود كون «الأهلي طرابلس» ممثلاً عن الكرة الليبية.

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خلاف في بداية الدوري

ولم يسفر اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي ولجنة المسابقات بالاتحاد مع عشرة أندية من المجموعة الثانية عن أي قرار جدي لانطلاق الدوري بصورة طبيعية، وجاء الخلاف، بسبب ملاعب الأندية وقرار لجنة المسابقات باختيار أندية معينة والتغاضي عن أندية أخرى، رغم أن لجنة تفقد الملاعب اعتمدت هذه الملاعب، ومن بينها ملعبا «الأهلي طرابلس» و«أبوسليم»، وبحسب تصريح لرئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، فإن الأندية تطالب بأن تلعب مباريات الدوري في الملاعب الخاصة بها، لكنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية بعدم تقديم الضمانات الأمنية ولا التنظيمية ولا الإدارية لاتحاد الكرة.

شكل المسابقة في الموسم الجديد

وبحسب المعلومات التي خرجت من الاجتماع، فإن لجنة تنظيم المسابقات احالت أمر إقامة الدوري الممتاز لمجلس إدارة اتحاد الكرة نظراً لعدم توافق الأندية خلال هذا الاجتماع، وتأجيل انطلاق الدوري أكثر من مرة، حيث يشارك في دوري الموسم الجديد 20 فريقاً مقسمة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الهلال» و«التحدي» و«الأخضر» و«شباب الجبل» و«الصداقة» و«دارنس» و«خليج سرت» و«التعاون»، وتضم المجموعة الثانية أندية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الخمس» و«الأولمبي» و«الشط» و«المحلة» و«أبوسليم»، وتتأهل ثلاث فرق عن كل مجموعة إلى الدور السداسي في المرحلة الثانية، صاحب الترتيب الأخير من كل مجموعة يهبط مباشرة إلى الدرجة الأدنى وصاحب الترتيب ما قبل الأخير يخوض تصفيات البقاء، ليصبح الهبوط رسمياً للدرجة الأدنى لصاحب الترتيب العاشر والأخير في كل مجموعة، ويخوض المتحصلان على الترتيب التاسع في كل مجموعة مباراة مع صاحب الترتيب الثاني من دوري الصعود بالدوري الدرجة الأولى لتحديد الفريقين اللذين سيكونان ضمن فرق الممتاز في الموسم الجديد.

ظهور أزمة سند الورفلي

ولم تكد بطولة الدوري الممتاز عن موسم 2021 - 2022 تنطلق بسلام، حتى اصطدمت بأول عقبة ومشكلة كبرى، خاصة بإعلان نادي «الأهلي طرابلس» تعليق مشاركته في البطولة التي تحمل رقم «47»، معلناً عدم الاستمرار في اللعب، إلى حين البت في موضوع المدافع سند الورفلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد أن أصدر «الأهلي طرابلس» بياناً، قال فيه: «تابع مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية باهتمام، التطورات الأخيرة بخصوص موضوع اللاعب سند مسعود محمد، وانطلاقاً من مسؤولياتنا ومهامنا نوضح لجماهيرنا الموقف برمته».

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وتابع البيان: «أولاً، قمنا منذ اللحظة الأولى بعد توقيع اللاعب مع نادي الاتحاد بمخاطبة لجنة أوضاع اللاعبين بعدة مراسلات مع المستندات المطلوبة بما فيها فسخ العقد بالتراضي الموقع بتاريخ 10 سبتمبر 2019، وكان آخرها مراسلة بتاريخ البيان المرسل»، وطالب «الأهلي طرابلس» بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها في فسخ العقد بما فيها الشرط المالي، كون الورفلي لاعباً سابقاً في «الأهلي طرابلس»، واشترط قبل رحيل اللاعب للاحتراف في «الرجاء» المغربي الحصول على شرط جزائي حال بيعه لأي نادٍ ليبي، وهو ما لم يفي به نادي «الاتحاد»، بل لم يرد على المراسلات طيلة المدة الماضية بالرغم من التردد عليهم، والمطالبة بالرد على المراسلات، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بوصول رسالة تفيد بتسجيل سند ومنحه بطاقة اللعب وتحويل الموضوع إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظر فيه بالرغم من عدم استنادهم إلى أي نصوص قانونية أو لوائح معمول بها تمنح الحق في تسجيل اللاعب ومنحه بطاقة اللعب.