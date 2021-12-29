قريميدة يخلي مسؤوليته عن عدم جاهزية ملعب طرابلس الدولي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 08:26 مساء
محمد قريميدة، المراقب لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، (كاف) . (الإنترنت)

أعلن محمد قريميدة، المراقب لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، (كاف) أنه أخلى مسؤوليته من عدم جاهزية ملعب طرابلس الدولي حتى الآن، رغم دخوله الصيانة منذ أشهر.

وقال قريميدة، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دوره يقتصر على مراقبة ومتابعة شروط ومعايير «كاف» في الملعب. 

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يذكر أن توقف الصيانة عن الملعب وعدم فتحه من جديد رغم دخوله الصيانة من فترة يثير استياء عدد كبير في الوسط الرياضي.

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