رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رابطة قدامى رياضيي بنغازي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 06:29 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه رابطة  قدامى رياضيي بنغازي التي يمثلها فوزي العيساوي، علي البشاري، ونيس خير، اليوم الأربعاء، بتاريخهم الرياضي الحافل بالبطولات، وتمثيلهم ليبيا في كل المحافل الدولية.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية إنشاء مشاريع رياضية بمختلف الألعاب لتطوير البنية التحتية الرياضية، وإنشاء ملعب لكرة القدم والألعاب المصاحبة في مدينة بنغازي بأحدث المواصفات العالمية يكون اعتماده من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

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بدوره، وجه الرئيس بضرورة إنشاء الملعب والاهتمام بالبنية التحتية الخاصة بالنوادي الرياضية في كل المناطق من حيث الصيانة والتطوير لدورها الفاعل في صقل مواهب الشباب بمختلف الألعاب، وخلق جسور التواصل بين الأندية الرياضية  في كل المناطق الليبية لتساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

هذا وقدم قدامى الرابطة الرئيس درع اعتزاز وتقدير عرفانًا لدوره في دعم الرياضة الليبية والرقي بها ولجهوده في توحيد موسسات الدولة، والجيش الليبي واهتمامه بملف المصالحة الوطنية صمام أمان ليبيا.

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