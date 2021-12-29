اتحاد السلة يصدر القائمة الرسمية لمنتخب ليبيا الأول استعدادا للبطولة العربية في دبي

أمير إبراهيم. (فيسبوك)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة السلة قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب الأول، بقرار من قبل مدرب المنتخب الأول المصري أمير إبراهيم، الذي تعاقد معه الاتحاد الليبي للكرة السلة مؤخرا.

مدرب المنتخب اعتمد في قائمته على مجموعة شابة لا تتجاوز 28 عامًا، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات بدبي، مطلع فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يكون هناك معسكر داخلي وآخر خارجي للمنتخب قبيل البطولة، بحسب الصفحة الرسمية لكرة السلة الليبية عبر «فيسبوك».

وضمت قائمة المنتخب الليبي «من نادي الأهلي طرابلس: أنيس المنصوري ونسيم بدروش ومحمد الساعدي وغيث الرحمن مفتاح ومحمد جمعة، ومن نادي الأهلي بنغازي: سفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وإدريس زيو ومحمد عيسى وعمر الدرفيلي، ومن نادي الاتحاد: عبدالقادر رزق وأحمد الفلاح ومحمد المبروك وعلي مادي الزلو وأسعد رزق، ومن نادي النصر: محمد بوزقية وعلي الزناتي، ومن نادي المروج: ضياء الدين الريفي، ومن نادي الهلال: محيي الدين الغرياني ويوسف الأوجلي».