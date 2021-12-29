قناة «WTV» تبث الاستديو التحليلي لمباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 03:07 مساء
ضيوف الاستديو التحليلي عبر قناة «WTV». (خاص - بوابة الوسط)

تبث قناة «WTV» الاستديو التحليلي لمباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد، والمنتظر أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة، الأربعاء، بملعب مصراتة.

المباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ويدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بينما يدخل فريق الاتحاد المصراتي المباراة وفي رصيده 5 نقاط من أربع مباريات محتلًا المركز الثامن في جدول المجموعة الثانية.

يقدم الاستديو مراد دخيل، في حضور ضيوفه من خبراء التحليل الكروي أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعلي ارحومة.

لمشاهدة الاستديو التحليلي لمباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في الدوري عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة الاستديو التحليلي لمباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في الدوري عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

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