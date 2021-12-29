اجتماع فني استعدادا لبطولة ليبيا للتايكواندو «ITF»

اجتماع فني لاتحاد التايكواندو «ITF». (فيسبوك)

اجتمع، الثلاثاء، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي للتايكواندو«ITF» حمزة عبدالله الشبل بالحكام المعتمدين بالاتحاد، وذلك استعدادًا لبطولة ليبيا للاستقلال.

وقد تطرق الاجتماع إلى العديد من الأمور الفنية، منها تشكيل لجنة التفتيش والميزان والطعون، وتحدث في الاجتماع عن دور الحكام في بطولة ليبيا وإعداد التجهيزات لكل ما يتعلق بنجاح سير البطولة وإعداد النماذج الخاصة بالتحكيم للرياضيين داخل المنافسات.

وحول الاستعدادات للبطولة تم تشكيل عدة لجان من بينها اللجنة الفنية، ولجنة الخدمات الاقامة التنقل، والاستقبال والإعاشة واللجنة الإعلامية.

اجتماع فني لاتحاد التايكواندو «ITF». (فيسبوك)