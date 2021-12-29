البوسني «ايغور» يستقيل من تدريب التحدي ويلحق بقطار مغادري الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 03:02 مساء
البوسني ايغور. (فيسبوك)

قدم مدرب فريق التحدي، البوسني ايغور استقالته، بعد خسارته في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف واحد.

المدرب البوسني تعاقدت معه إدارة نادي التحدي، دون أن يحقق مع الفريق نتائج جيدة؛ حيث فاز على خليج سرت وتعادل مع الصداقة، وخسر مؤخرًا أمام الأهلي بنغازي، ليصبح رصيد الفريق 4 نقاط من ست جولات.

برحيل ايغور يتواصل مسلسل وداع المدربين سواء المحليون أو الأجانب للدوري الليبي الممتاز؛ حيث سبقه بأيام، قرار اللجنة التسييرية بالنادي «الأهلي طرابلس» فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي برنارد سيموندي ومساعده الفرنسي أيضًا من مهامهما.

شمل القرار تكليف المدرب المساعد التونسي سامي زميط مدربًا موقتًا لفريق كرة القدم الأول إلى أن يتم التعاقد مع مدرب جديد في الفترة القليلة المقبلة.

ودخلت النسخة الجديدة رقم «47» من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم أجواء تغيير المدربين سريعًا، وشهدت المسابقة حزمة من الإقالات والاستقالات؛ حيث تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق «شباب الجبل» لعدم فوز الفريق بأي مباراة، وتذيله ترتيب المجموعة الأولى.

وباستقالة صالح رحيل، أصبح عدد المغادرين 5 مدربين وهم عبدالحفيظ أربيش «السويحلي» والحسن الغسلي مدرب «المدينة»، وحمدي بطاو مدرب فريق «الخمس»، وعمر المريمي مدرب «أبوسليم» وآخرهم صالح رحيل، وأعلن مجلس إدارة نادي «السويحلي»، تعيين التونسي كمال زعيم، مدربًا للفريق بديلًا عن الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة المدربين المغادرين هذا الموسم 2021 – 2022.

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