انتخاب الكاتب رئيسا لنادي نجوم الهضبة

جانب من انتخابات نادي نجوم الهضبة. (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية لنادي نجوم الهضبة جلستها الانتخابية، الثلاثاء، بمقر النادي في منطقة الهضبة البدري بطرابلس، وجرى انتخاب أمانة الجمعية العمومية للنادي برئاسة محمد عبدالحفيظ النعاس، وعضوية عبدالله مسعود القبيلي، وعلي عامر الغزيوي.

أيضا جرى انتخاب مجلس إدارة النادي برئاسة علي عمران الكاتب، ونائبه عادل محمد الطهار، وأمين الصندوق وليد مصباح شعبان والعضو القانوني عبدالمجيد علي عقيل، وعضوية معمر صالح شنيبة، ومحمد إعمارة فرج، وعياد محمد الفرجاني.

أشرف على العملية الانتخابية لجنة برئاسة مفتاح انوير وعضوية فرج امليك وعبدالحكيم عمران.