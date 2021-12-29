تنافس قوي في دولية تونس للشطرنج

منافسات دولية تونس للشطرنج. (إنترنت)

تتواصل بطولة تونس الدولية للشطرنج بمشاركة 126 لاعبًا من دول ليبيا وتونس ومصر والجزائر والإمارات وإيران وأوكرانيا وليتوانيا وروسيا وتركيا وأوزبكستان وإيطاليا والهند.

ولا يزال الإيراني مسعود في صدارة المنافسات برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، وأقرب الملاحقين سومينس من أوكرانيا برصيد 6 نقاط، ومن خلفهما 7 لاعبين برصيد 5.5 نقاط، و11 لاعبًا برصيد 5 نقاط.

ويأتي ترتيب اللاعبين الليبيين بعد الجولة السابعة مصعب غثور 38، رامي الطاهر 44، يوسف الحصادي 46، عمرو فطيس 51، أسامة الطالب 60، علي الشعافي 62، عبدالله الفيتوري 66، حمدي العقوري 67، علي المجبري 69، محمد حميدة 83.

أما يوسف الزنتوتي 89، فيصل زقطة 91، إبراهيم القيادي 95، فيصل الواعر 101، ساجي بشير 102، إبراهيم الشيخ 108، عبدالكريم الأصفر 109، مصطفى بيوض 112، المعاصم بادي 119، حاتم أبومنجل 121.