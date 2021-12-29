تنافس قوي في دولية تونس للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 12:10 مساء
منافسات دولية تونس للشطرنج. (إنترنت)

تتواصل بطولة تونس الدولية للشطرنج بمشاركة 126 لاعبًا من دول ليبيا وتونس ومصر والجزائر والإمارات وإيران وأوكرانيا وليتوانيا وروسيا وتركيا وأوزبكستان وإيطاليا والهند.

ولا يزال الإيراني مسعود في صدارة المنافسات برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، وأقرب الملاحقين سومينس من أوكرانيا برصيد 6 نقاط، ومن خلفهما 7 لاعبين برصيد 5.5 نقاط، و11 لاعبًا برصيد 5 نقاط.

ويأتي ترتيب اللاعبين الليبيين بعد الجولة السابعة مصعب غثور 38، رامي الطاهر 44، يوسف الحصادي 46، عمرو فطيس 51، أسامة الطالب 60، علي الشعافي 62، عبدالله الفيتوري 66، حمدي العقوري 67، علي المجبري 69، محمد حميدة 83.

أما يوسف الزنتوتي 89، فيصل زقطة 91، إبراهيم القيادي 95، فيصل الواعر 101، ساجي بشير 102، إبراهيم الشيخ 108، عبدالكريم الأصفر 109، مصطفى بيوض 112، المعاصم بادي 119، حاتم أبومنجل 121.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية؟
وجهات نظر
في ذكرى استقلال ليبيا، تساؤلات تحتاج النظر
وجهات نظر
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969(16)
وجهات نظر
منظمة الصحة: خطورة «أوميكرون» لا تزال «عالية جدا»
دولى
أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»
ليبيا
«المسابقات» تعتمد مباريات الأسبوع السادس بالدوري.. وتصدر عقوبات بالإيقاف وغرامات...
رياضة محلية
برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022
اقتصاد
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
محكمة روسية تأمر بحل منظمة «ميموريال» الحقوقية.. وفرنسا: «خسارة رهيبة»
دولى
الدبيبة: سنباشر في الأيام المقبلة منح القروض للشباب وغيرهم
ليبيا
الدبيبة: حققنا فائضا ماليا وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها
ليبيا
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
السايح: مئات المرشحين لانتخابات «النواب» مدانون بجرائم سرقة ومخدرات وزنا
ليبيا
السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إليكم لون العام 2022 وفق اختيارات الخبراء