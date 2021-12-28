محلل رياضي ينتقد تعاقدات الأندية الليبية مع المحترفين

المحلل الرياضي تيسير البوعزي. (الإنترنت)

قال المحلل الرياضي تيسير البوعزي، إن تعاقدات الأندية الليبية مع المحترفين من خارج البلاد لا تخضع إلى معايير فنية قوية.

وأوضح في تصريحات إذاعية لراديو «الميدأ»، أن الأندية الليبية يجب أن تكون فيها إدارات فنية عالية ووسطى، لتقييم العمل الفني في كرة القدم، وليس إدارة فنية واحدة.

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وأكد أن الأندية الكبيرة دائمًا تعيش تحت ضغط الجماهير في غالب القرارات، سواء بالضغط الإعلامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو بحضور الجماهير في مقر النادي، وضغطها على الإدارات، وهو ما يعكس قرارات غير متزنة أحيانًا.