محلل رياضي ينتقد تعاقدات الأندية الليبية مع المحترفين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 10:43 مساء
المحلل الرياضي تيسير البوعزي. (الإنترنت)

قال المحلل الرياضي تيسير البوعزي، إن تعاقدات الأندية الليبية مع المحترفين من خارج البلاد لا تخضع إلى معايير فنية قوية.

وأوضح في تصريحات إذاعية لراديو «الميدأ»، أن الأندية الليبية يجب أن تكون فيها إدارات فنية عالية ووسطى، لتقييم العمل الفني في كرة القدم، وليس إدارة فنية واحدة.

- عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري
- جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز
- «كاف» يصدر قرارا مهما بشأن المحترفين قبل انطلاق الأمم الأفريقية

وأكد أن الأندية الكبيرة دائمًا تعيش تحت ضغط الجماهير في غالب القرارات، سواء بالضغط الإعلامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو بحضور الجماهير في مقر النادي، وضغطها على الإدارات، وهو ما يعكس قرارات غير متزنة أحيانًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «برشلونة» يعلن إصابة رابعة بين صفوفه بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
الليبيون والكورونا والهجرة والانتخابات!
وجهات نظر
دليل أكسفورد ومصلحة الجمارك الليبية
وجهات نظر
الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»
ثقافة وفن
السايح: مئات المرشحين لانتخابات «النواب» مدانون بجرائم سرقة ومخدرات وزنا
ليبيا
السايح يشرح مفهوم «القوة القاهرة» أمام العملية الانتخابية
ليبيا
السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين
ليبيا
بالصور.. ليبيا تتوج بـ6 ميداليات برونزية في افتتاح «عربية الأثقال»
رياضة محلية
الدوري الإنجليزي.. 103 إصابات بـ«كورونا» في أسبوع
رياضة عالمية
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث
دولى
رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»
رياضة عالمية
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
ليبيا
جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز
رياضة محلية
تطورات المتحور: «أوميكرون» ينشر الفوضى في الأجواء.. وفرنسا تستعد لتشديد ...
دولى
إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله