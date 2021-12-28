الاتحاد الليبي للسباحة يعقد اجتماعا موسعا

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة.(الإنترنت)

عقد الاتحاد الليبي للسباحة بطرابلس اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة عدد من المواضيع المهمة، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد.

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي عصمان القنين، ونائبه نوري الخبولي، وعضوي الاتحاد مصطفى طفح ونبيلة التاجوري، ورئيس لجنة المنتخبات سالم عريبي.

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ونوقشت في الاجتماع المشاركة العالمية في البطولة الدولية الأخيرة بأبوظبي واجتماعات رئيس الاتحاد الليبي مع عديد الرؤساء في السباحة العربية والعالمية واتفاقه معهم حول إقامة دورات في التحكيم والمدربين.

كما اتفق خلال الاجتماع مع الاتحاد الدولي من أجل توفير منح للسباحين الدوليين وتسهيل مشاركاتهم الدولية في البطولات العالمية، وأيضًا نوقش في الاجتماع البرنامج العام للاتحاد.

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة.(الإنترنت)