زكريا شلابي يمثل ليبيا في عربية الأثقال.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 03:56 مساء
منافسات عربية الأثقال. (فيسبوك)

تتواصل بمدينة أربيل العراقية بطولة العرب لرفع الأثقال، والثلاثاء سيكون التنافس في وزن 67 كلغ رجال، الذي سيشهد مشاركة 9 ربّاعين من ليبيا زكريا شلابى، ومن العراق هادي عباس، وحسين محمد من السعودية، وحسام الزوري ونواف المزيدي وجواد عادل من العراق، ونيمار زيد من الأردن، وإلياس تميم من عمان، ومحمد الحسباني من اليمن.

يشار إلى أن البطولة تتواصل حتى يوم الجمعة المقبل، والفرصة متاحة لحصد مزيد القلائد من خلال الرباعين في فئة الكبار أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وعمر العجمي، وفي فئة الشباب، معاذ عبدالوهاب وزن 73 كلغ، ويوسف شاكير وزن 81 كلغ، وشاهين داوود وزن 89 كلغ، ومنيب العزابي وزن 96 كلغ، ونصرالدين المالكي وزن 102 كلغ، ويوسف حسام وزن + 102 كلغ.

وفي سياق متصل، يتواجد الحكم الليبي أبوبكر الدوكالي في اليوم الافتتاحي للبطولة ضمن حكام منافسات وزن 49 بنات و55 رجال وكلف اليوم بإدارة منافسات 61 بنات و67 رجال، وشهدت منافسات أمس الإثنين تتويج الناشئ محمد الشارف الزنتانى بست ميداليات برونزية في وزن ناشئين وشباب.

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