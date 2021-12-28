تعرف على ترتيب لاعبي ليبيا بعد دولية تونس للشطرنج

منافسات دولية تونس للشطرنج. (إنترنت)

تتواصل بطولة تونس الدولية للشطرنج بمشاركة 126 لاعبا من دول ليبيا وتونس ومصر والجزائر والإمارات وإيران وأوكرانيا وليتوانيا وروسيا وتركيا وأوزبكستان وإيطاليا والهند.

وفي أبرز نتائج الجولة السادسة، أمس الإثنين، تعادل المتصدرين (Gm) برنداسكى من أوكرانيا تصنيف 2599 مع (GM) كوفالانكو تصنيف 2668، وفاز مسعود من إيران تصنيف 2489 على مكسيما من فرنسا 2638.

الترتيب بعد الجولة 6

الصدارة للاعب الإيراني مسعود تصنيف 2489 برصيد 5.5 درجة، وأقرب الملاحقين كوفالانكو تصنيف 2668 برصيد 5 نقاط، وثالثا براندسكي من أوكرانيا برصيد 5 نقاط، وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين بعد الجولة السادسة: 38 مصعب غثور تصنيفه 2131 برصيد 3.5 نقطة، 43 أسامة الطليب تصنيف 2040، 53 علي المجبري تصنيف1931 برصيد 3.5 درجة، 55 رامى الطاهر 3 نقاط، 61 يوسف الحصادي 3 نقاط، 68 محمد أبورزيقة، 71 عمر فطيس 3 نقاط، 72 محمد حميده 3 نقاط، 77 يوسف الزنتوتي 3 نقاط.

أيضا 79 حسام غليو 2.5 نقطة، 80 صالح فطيس 2.5 نقطة، 84 عبدالله الفيتوري 2.5 نقطة، 89 فيصل الواعر 2.5 نقطة، 96 منذر البكوش 2 نقطة،97 عبدالكريم الأصفر 2 نقطة، 100 فيصل زقطة 2 نقطة،104 إبراهيم الشيخ 1.5 نقطة، 110 إبراهيم القيادي 2 نقطة، 117 مصطفى بيضوض 1 نقطة، 124 حاتم أبومنجل نقطة واحدة.