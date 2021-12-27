مدرب جديد يقود «الأهلي طرابلس»

تعاقدت إدارة نادي «الأهلي طرابلس» التسييرية، مع المدرب التونسي فتحي الجبال، خلفًا للمدرب الفرنسي برنادر سيموندي، الذي أُقيل اليوم.
وجاءت إقالة سيموندي نتيجة وضعية الفريق الأول في الدوري الليبي لكرة القدم، الذي يتوجد حاليًا في المركز السابع برصيد 6 نقاط.
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وقامت اللجنة التسييرية بالنادي الأهلي بتعيين المساعد التونسي سامي زميط، كمدرب موقت، إلى حين وصول المدرب الجديد.
تجارب سابقة
المدرب فتحي الجبال لديه تجربة تدريبية مع عدة أندية عربية وتوج خلال مسيرته بعدة ألقاب أهمها لقب دوري المحترفين السعودي، وكأس السوبر مع نادي الفتح، ودرب فرق الصفاقسي والملعب التونسي وأهلي جدة والفتح السعودي والمغرب الفاسي والكويت الكويتي.