مدرب جديد يقود «الأهلي طرابلس»

المدرب التونسي فتحي الجبال. (الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي «الأهلي طرابلس» التسييرية، مع المدرب التونسي فتحي الجبال، خلفًا للمدرب الفرنسي برنادر سيموندي، الذي أُقيل اليوم.

وجاءت إقالة سيموندي نتيجة وضعية الفريق الأول في الدوري الليبي لكرة القدم، الذي يتوجد حاليًا في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

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وقامت اللجنة التسييرية بالنادي الأهلي بتعيين المساعد التونسي سامي زميط، كمدرب موقت، إلى حين وصول المدرب الجديد.