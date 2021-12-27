«المصري» ينشر صورة مع نجوم «الاتحاد» السابقين

رمضان المصري حارس «الاتحاد» والمنتخب الوطني السابق يتذكر نجوم «الاتحاد» السابقين بصورة على حسابه. (الإنترنت)

نشر رمضان المصري، حارس «الاتحاد» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، صورة لمجموعة مميزة من اللاعبين السابقين بـ«الاتحاد» في الستينات والسبعنيات جمعتهم مناسبة اجتماعية.

وكتب «المصري» على الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاتحاد فى صورة»، وجمعت عبدالسلام عريبي وعبدالسلام محمد ورمضان المصري وفتحي مسعود وهم من نجوم في عدة مراحل.

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يذكر أن رمضان المصري سبق أن تولى عدة مرات مهمة مدرب الحراس ضمن الطاقم الفني لفريق «الاتحاد».